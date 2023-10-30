Шарапов Феоктист Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов Феоктист Ильич

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Около 1824

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Шарапов Илья Дмитриевич

Мать: Шарапова Анастасия

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Шарапов Владимир Феоктистович

Мать ребёнка: Шарапова Пелагея Ивановна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Патралова Авдотья Феоктистовна

Мать ребёнка: Шарапова Пелагея Ивановна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1824
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1834

Жена: Шарапова Пелагея Ивановна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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