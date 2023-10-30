Шарапов Феоктист Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиОколо 1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Шарапов Илья Дмитриевич
Мать: Шарапова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Шарапов Владимир Феоктистович
Мать ребёнка: Шарапова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Патралова Авдотья Феоктистовна
Мать ребёнка: Шарапова Пелагея Ивановна
Смерть
Около 1824
Бракосочетание
После 1834