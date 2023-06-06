Ломакин Андрей Рудольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1973
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ломакина Лидия
Рождение ребёнка
18.08.1996
Дочь: Ломакина Ирина Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.2013
Дочь: Ломакина Александра Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
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