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Ломакин Андрей Рудольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1973

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

1996 г.р.
2013 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ломакина Лидия

Рождение ребёнка
18.08.1996

Дочь: Ломакина Ирина Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.2013

Дочь: Ломакина Александра Андреевна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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