Курочкина (Шабалина) Ульяна Клеменьтевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Шабалина) Ульяна Клеменьтевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1910

Дата смерти

?.10.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Георгий Иванович

Смерть
?.10.1993
Похороны
Неизвестно
Таллин, Ревельский уезд
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