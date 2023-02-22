Курочкина (Шабалина) Ульяна Клеменьтевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1910
Дата смерти?.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Георгий Иванович
Смерть
?.10.1993
Похороны
Неизвестно
Таллин, Ревельский уезд