Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Баяндина Анна Михайловна
Баяндина Анна Михайловна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
06.11.1980
Пол
Женский
Отец
Баяндин Михаил Александрович
1955 г.р.
Мать
Баяндина (Косачева) Ольга Георгиевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1980
Отец:
Баяндин Михаил Александрович
Мать:
Баяндина Ольга Георгиевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия