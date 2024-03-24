Редькина Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1935
Отец: не указан
Мать: Седых Мария Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1959
Сын: Редькин Александр Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.03.1961
Дочь: Бушуева Тамара Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.02.1963
Дочь: Тимофеева Надежда Павловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно