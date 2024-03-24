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Редькина Любовь Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1935

Отец: не указан

Мать: Седых Мария Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редькин Павел Петрович

Рождение ребёнка
28.11.1959

Сын: Редькин Александр Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.03.1961

Дочь: Бушуева Тамара Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.02.1963

Дочь: Тимофеева Надежда Павловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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