Елясин Фёдор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 01.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
09.04.1895
Мария Дмитриевна Елясина
Восприемник
09.10.1897
Андрей Дмитриевич Елясин
Восприемник
30.07.1899
Илья Иванович Елясин
Бракосочетание
10.11.1899
Поручители по жениху Демин и Василий Егоров - непонятно, то ли фамилия, то ли отчество По невесте: Елясин и Василий Горов??? - не ясно, кто такой вообще
Восприемник
22.07.1900
Илья Дмитриевич Елясин
Рождение ребёнка
15.09.1900
Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
05.06.1903
Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна
Восприемник
13.03.1904
Василий Васильевич Елясин
Рождение ребёнка
19.07.1905
Дочь: Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна
Восприемник
02.08.1907
Семён Дмитриевич Елясин
Восприемник
12.07.1908
Ольга Фёдоровна Елясина
Восприемник
06.10.1908
Сергей Фёдорович Сергунин
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна
Восприемник
19.08.1909
Наталья Алексеевна Башкирова
Восприемник
17.09.1909
Михаил Петрович Киселев
Рождение ребёнка
28.03.1910
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
03.12.1911
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна
Восприемник
14.04.1912
Василий Алексеевич Башкиров
Рождение ребёнка
Около 18.10.1913
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Евфимия Фёдоровна
Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна
Восприемник
19.08.1916
Пётр Васильевич Елясин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1943