Елясин Фёдор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлясин Фёдор Матвеевич

Елясин Фёдор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 01.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
09.04.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Мария Дмитриевна Елясина
Восприемник
09.10.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Андрей Дмитриевич Елясин
Восприемник
30.07.1899
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Илья Иванович Елясин
Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Елясина Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху Демин и Василий Егоров - непонятно, то ли фамилия, то ли отчество По невесте: Елясин и Василий Горов??? - не ясно, кто такой вообще
Восприемник
22.07.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Илья Дмитриевич Елясин
Рождение ребёнка
15.09.1900

Сын: Елясин Иосиф Фёдорович

Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1903

Сын: Елясин Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
13.03.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Васильевич Елясин
Рождение ребёнка
19.07.1905

Дочь: Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
02.08.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Семён Дмитриевич Елясин
Восприемник
12.07.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Ольга Фёдоровна Елясина
Восприемник
06.10.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Сергей Фёдорович Сергунин
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Елясин Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна

Восприемник
19.08.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наталья Алексеевна Башкирова
Восприемник
17.09.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Михаил Петрович Киселев
Рождение ребёнка
28.03.1910

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
14.04.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Алексеевич Башкиров
Рождение ребёнка
Около 18.10.1913

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Евфимия Фёдоровна

Мать ребёнка: Елясина Анастасия Михайловна

Восприемник
19.08.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Пётр Васильевич Елясин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.01.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close