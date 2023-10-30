Lindestrom Vladimir Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.04.1850
Дата смертиОколо ?.06.1917
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1850
Отец: Lindeström Woldemar (Vladimir Petrovich) (Vladimir Petrovich)
Рождение ребёнка
26.08.1887
Дочь: Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Антонина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Антонина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Vice Admiral
Смерть
Около ?.06.1917