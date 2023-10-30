Lindestrom Vladimir Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindestrom Vladimir Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.04.1850

Дата смерти

Около ?.06.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1850

Отец: Lindeström Woldemar (Vladimir Petrovich) (Vladimir Petrovich)

Мать: Lindeström Margarethe Annette

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.08.1887

Дочь: Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Антонина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Антонина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Vice Admiral
Смерть
Около ?.06.1917
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