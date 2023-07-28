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Rägo Taniel
Rägo Taniel
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1877
Дата смерти
19.12.1877
Пол
Мужской
Отец
Rago Ado
1820 г.р.
Мать
Rägo (Tann) Hödre Jüri Ann
1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1877
Отец:
Rago Ado
Мать:
Rägo Hödre Jüri Ann
Смерть
19.12.1877
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