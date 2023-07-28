Rägo Taniel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rägo Taniel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1877

Дата смерти

19.12.1877

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1877

Отец: Rago Ado

Мать: Rägo Hödre Jüri Ann

Смерть
19.12.1877