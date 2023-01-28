Лютикова (Коваленко) Светлана Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1943
Дата смерти28.01.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1965
Сын: Лютиков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Лютиков Владимир Иннокентьевич
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
28.01.2023