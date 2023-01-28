Лютикова (Коваленко) Светлана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютикова (Коваленко) Светлана Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1943

Дата смерти

28.01.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1965

Сын: Лютиков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Лютиков Владимир Иннокентьевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
28.01.2023
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