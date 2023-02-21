Марденская (Бокарева) Елена Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марденская (Бокарева) Елена Прохоровна

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Место рождения

Владимирская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Бокарев Прохор Андреевич

Мать: Бокарева Авдотья Самойловна

Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Марденский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Марденский Василий

г. Ишим
Рождение ребёнка
1878

Сын: Марденский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Марденский Василий

г. Ишим
Рождение ребёнка
1884

Сын: Марденский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Марденский Василий

г. Ишим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марденский Василий

Смерть
Неизвестно
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