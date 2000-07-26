Шишкарев Александр Робертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкарев Александр Робертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.07.2000
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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