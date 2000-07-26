Шишкарев Александр Робертович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.07.2000
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.07.2000
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область