Бурашникова Евдокия Поликарпова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашникова Евдокия Поликарпова

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурашников Григорий Терентьев

Отец ребёнка: Бурашников Терентий Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Терентий Алексеев

Рождение ребёнка
27.07.1868

Сын: Бурашников Семён (Симеон) Терентьев

Отец ребёнка: Бурашников Терентий Алексеев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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