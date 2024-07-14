Бурашникова Евдокия Поликарпова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурашников Григорий Терентьев
Отец ребёнка: Бурашников Терентий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1868
Сын: Бурашников Семён (Симеон) Терентьев
Отец ребёнка: Бурашников Терентий Алексеев
Смерть
Неизвестно