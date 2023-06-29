Гудков Нестор
Место рожденияд. Митино Вологодский уезд
Дата рождения21.10.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1827
Отец: ?
Мать: Апросинья (Евфросинья)
д. Митино Вологодский уезд
Крещение
22.10.1827
Спасо Преображенская Шухтовская церковь
Godparents:Александр Гаврилов (единокровный брат) | Спасо Преображенская Шухтовская церковь
Рождение ребёнка
05.10.1849
Дочь: Евлампия
Мать ребёнка: Гудкова Марфа
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Сын: Гудков Дмитрий
Мать ребёнка: Гудкова Марфа
Рождение ребёнка
23.07.1853
Сын: Гудков Никонор
Мать ребёнка: Гудкова Марфа
Рождение ребёнка
18.07.1855
Дочь: Евпраксия
Мать ребёнка: Гудкова Марфа
Рождение ребёнка
17.04.1858
Сын: Гудков Николай
Мать ребёнка: Гудкова Марфа
Вотчина Помещика Павла Алексеевича Засецкого | д. Меньшовское, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1861
Сын: Гудков Арсений
Мать ребёнка: Гудкова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудкова Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин | д.Меньшовское Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно