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Гудков Нестор

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Место рождения

д. Митино Вологодский уезд

Дата рождения

21.10.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1827

Отец: ?

Мать: Апросинья (Евфросинья)

д. Митино Вологодский уезд
Крещение
22.10.1827
Спасо Преображенская Шухтовская церковь
Godparents:Александр Гаврилов (единокровный брат) | Спасо Преображенская Шухтовская церковь
Рождение ребёнка
05.10.1849

Дочь: Евлампия

Мать ребёнка: Гудкова Марфа

Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Сын: Гудков Дмитрий

Мать ребёнка: Гудкова Марфа

Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.1853

Сын: Гудков Никонор

Мать ребёнка: Гудкова Марфа

Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1855

Дочь: Евпраксия

Мать ребёнка: Гудкова Марфа

Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1858

Сын: Гудков Николай

Мать ребёнка: Гудкова Марфа

Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Вотчина Помещика Павла Алексеевича Засецкого | д. Меньшовское, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1861

Сын: Гудков Арсений

Мать ребёнка: Гудкова Марфа

Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин | д.Меньшовское Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно