Лосбергс Янис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосбергс Янис

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Место рождения

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.
Около 1810 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1830 г.р.
1834 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Лосбергс Вилюм

Мать: Лосберга Анна Адамовна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лосбергс Петерс

Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Трина

Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Лосбергс Янис

Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лосбергс Мартин

Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
14.09.1834

Сын: Лосбергс Андрей

Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Лосбергс Юрре

Мать ребёнка: Лосберга Мадде

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосберга Анна Яновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосберга Мадде

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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