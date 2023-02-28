Лосбергс Янис
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Лосбергс Вилюм
Мать: Лосберга Анна Адамовна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лосбергс Петерс
Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Трина
Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Лосбергс Янис
Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Лосбергс Мартин
Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна
Рождение ребёнка
14.09.1834
Сын: Лосбергс Андрей
Мать ребёнка: Лосберга Анна Яновна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Лосбергс Юрре
Мать ребёнка: Лосберга Мадде
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосберга Анна Яновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосберга Мадде
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно