Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Агафонов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Праскева Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Агафонов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ксения Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Агафонов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Яков Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Агафонов
Смерть
Неизвестно