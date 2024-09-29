Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Агафонов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Праскева Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Агафонов

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ксения Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Агафонов

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Яков Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Агафонов

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

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