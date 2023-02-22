Осьмушников Дмитрий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осьмушников Никифор Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остроумова Таисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Осьмушникова Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осьмушников Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Осьмушникова Ольга Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
свечно-сальный завод
владелец
Работа или профессия
Неизвестно
Содержал свечно-сальный завод
Смерть
Неизвестно