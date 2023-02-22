Осьмушников Дмитрий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осьмушников Дмитрий Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осьмушников Никифор Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остроумова Таисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Осьмушникова Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осьмушников Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Осьмушникова Ольга Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осьмушникова Ольга Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
свечно-сальный завод
владелец
Работа или профессия
Неизвестно
Содержал свечно-сальный завод
Смерть
Неизвестно
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