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Маруся Семеновна
Маруся Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семен
Мать
(Казакова) Антонина Филипповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Семен
Мать:
Антонина Филипповна
Смерть
Неизвестно
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