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Маруся Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Семен

Мать: Антонина Филипповна

Смерть
Неизвестно