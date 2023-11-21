Садовская Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовская Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садовский Василий Иванович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садовский Василий Иванович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садовский Василий Иванович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовский Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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