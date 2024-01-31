Жидкова Нет Нет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖидкова Нет Нет

Жидкова Нет Нет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1853
Кузино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
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