Ольга Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Александра Георгиевна
Восприемник
10.04.1904 ст.
Афанасьевская церковь 10.04.1904 Юхновщина Мария Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич мать жена Мария Иосифовна крестьянин Иван Ефимович жена Ольга Никитична дочь Никиты Ефимовича ht... Показать все
Восприемник
30.05.1906 ст.
Афанасьевская церковь Юхновщина 30.05.1906 Ольга Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич Юхновщина мать жена Мария Иосифовна Юхновщина крестьянин Иван Ефимович Юхновщина крестьянская д... Показать все
Смерть
Неизвестно