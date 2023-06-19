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Ольга Никитична

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Александра Георгиевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
10.04.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.04.1904 Юхновщина Мария Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич мать жена Мария Иосифовна крестьянин Иван Ефимович жена Ольга Никитична дочь Никиты Ефимовича ht... Показать все
Восприемник
30.05.1906 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Юхновщина 30.05.1906 Ольга Ивановна Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич Юхновщина мать жена Мария Иосифовна Юхновщина крестьянин Иван Ефимович Юхновщина крестьянская д... Показать все
Смерть
Неизвестно