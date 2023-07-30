Владыкина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владыкина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нечаев Михаил Разумович

Мать: Владыкина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
18.10.1996

Дочь: Распутина Юлия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.02.2001

Сын: Острожинский Ярослав Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.02.2015

Дочь: Галуза Злата Ивановна

Отец ребёнка: Галуза Иван Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Острожинский Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галуза Иван Владимирович