Быченко Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быченко Федор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1909

Дата смерти

21.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1909

Отец: Быченко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1939

Сын: Быченко Юрий Федорович

Мать ребёнка: Быченко Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Острижная Римма Федоровна

Мать ребёнка: Быченко Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быченко Зинаида Николаевна

Смерть
21.10.1976
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