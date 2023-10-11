Быченко Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1909
Дата смерти21.10.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1909
Отец: Быченко Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1939
Мать ребёнка: Быченко Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Острижная Римма Федоровна
Мать ребёнка: Быченко Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1976