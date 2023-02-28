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Денисова Пелагея Бледных

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бледной Дмитрий Тимофеевич

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
22.10.1890

Муж: Денисов Георгий Федорович

Рождение ребёнка
27.06.1892

Сын: Денисов Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.08.1894

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.03.1896

Дочь: Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.01.1899

Сын: Денисов Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.08.1901

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.02.1903

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.05.1905

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.07.1907

Сын: Денисов Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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