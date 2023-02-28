Денисова Пелагея Бледных
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Бледной Дмитрий Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1890
Рождение ребёнка
27.06.1892
Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
07.08.1894
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
28.03.1896
Дочь: Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1899
Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
08.08.1901
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
22.02.1903
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
16.05.1905
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
08.07.1907
Отец ребёнка: Денисов Георгий Федорович
Смерть
Неизвестно