Нуртдинова (Умутдинова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Нуртдинов(умутдинов) Файзылгаян
Отец ребёнка: Нуртдинов(умутдинов) ?
д.Норкино, Балтачевский район
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тукаев Мирхайдар
Отец ребёнка: Тукаев ?
д.Норкино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тукаев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хатмуллина Гульсания
Отец ребёнка: Нуртдинов(умутдинов) ?
д.Норкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуртдинов(умутдинов) Хасанъян
Отец ребёнка: Нуртдинов(умутдинов) ?
д.Норкино, Балтачевский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно