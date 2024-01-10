Нуртдинова (Умутдинова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуртдинова (Умутдинова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Нуртдинов(умутдинов) Файзылгаян

Отец ребёнка: Нуртдинов(умутдинов) ?

д.Норкино, Балтачевский район
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тукаев Мирхайдар

Отец ребёнка: Тукаев ?

д.Норкино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тукаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хатмуллина Гульсания

Отец ребёнка: Нуртдинов(умутдинов) ?

д.Норкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуртдинов(умутдинов) Хасанъян

Отец ребёнка: Нуртдинов(умутдинов) ?

д.Норкино, Балтачевский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуртдинов(умутдинов) ?

Смерть
Неизвестно
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