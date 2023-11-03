Черенщиков Спиридон Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черенщикова? Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губанова Александра Спиридоновна
Мать ребёнка: Черенщикова? Феодора Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно