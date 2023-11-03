Черенщиков Спиридон Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщиков Спиридон Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черенщиков Марк Михайлов

Мать: Черенщикова Евдокия 2? Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черенщикова? Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губанова Александра Спиридоновна

Мать ребёнка: Черенщикова? Феодора Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черенщикова? Феодора Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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