Раевский Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раевский Николай Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.09.1771

Дата смерти

28.09.1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1771
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1794
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Место жительства
С 1816
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
28.09.1829
с. Бовтышка, Чигиринский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1829
с. Бовтышка, Чигиринский уезд Киевской губернии
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