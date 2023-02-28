Раевский Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1771
Дата смерти28.09.1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1771
Место жительства
С 1794
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Место жительства
С 1816
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
28.09.1829
с. Бовтышка, Чигиринский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1829
с. Бовтышка, Чигиринский уезд Киевской губернии