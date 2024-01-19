Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения20.02.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1917 ст.
Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Семенов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно