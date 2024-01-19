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Евдокия Яковлева

Место рождения

Логовино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.02.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Логовино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1917 ст.

Сын: Семенов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Семенов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Алексей Семенович

Смерть
Неизвестно
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