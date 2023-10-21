Едрёнкин или Едрёнов или Маркелов Владимир Андриянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин или Едрёнов или Маркелов Владимир Андриянович

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Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Андриян Дорофеевич

Мать: Едрёнкина Мария Дмитриевна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1912

Сын: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Мария Иосифовна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Мария Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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