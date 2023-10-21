Едрёнкин или Едрёнов или Маркелов Владимир Андриянович
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1912
Сын: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Мария Иосифовна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно