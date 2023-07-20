Фурсов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Татьяна