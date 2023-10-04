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Морозов Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

23.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1902

Дочь: Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1902

Сын: Морозов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1904

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1906

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Ивановна

Смерть
23.06.1907
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: болезнь сердца
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