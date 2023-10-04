Морозов Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти23.06.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1902
Дочь: Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1902
Сын: Морозов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1904
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1906
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Ивановна
Смерть
23.06.1907
Причина смерти: болезнь сердца