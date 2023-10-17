Бобров Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: Василиса Федотовна
Место жительства
С 10.10.1852
Малая Тахта, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислен в сей же волости в Д. Малую Тохту из Редкой
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислен в сей же волости в Д. Малую Тохту
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно