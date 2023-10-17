Бобров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: Василиса Федотовна

Место жительства
С 10.10.1852
Малая Тахта, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислен в сей же волости в Д. Малую Тохту из Редкой
Место жительства
До 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислен в сей же волости в Д. Малую Тохту
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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