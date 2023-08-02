Тимофеев Виктор Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофеев Валентин Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дебаль
Рождение ребёнка
27.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1977