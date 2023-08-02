Тимофеев Виктор Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Виктор Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Валентин Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дебаль
Рождение ребёнка
27.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1977
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