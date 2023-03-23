Святов Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святов Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Святов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1927

Сын: Святов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Святова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Святов Анатолий

Мать ребёнка: Святова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина

Мать ребёнка: Святова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокурина Вера

Мать ребёнка: Святова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно