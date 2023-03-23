Святов Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Святов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1927
Мать ребёнка: Святова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Святов Анатолий
Мать ребёнка: Святова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина
Мать ребёнка: Святова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокурина Вера
Мать ребёнка: Святова Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно