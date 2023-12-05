Архипов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1958

Дочь: Яшина Алла Васильевна

Мать ребёнка: Архипова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олейник Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Архипова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Архипова Таисия

Смерть
Неизвестно
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