Киселева (Ночевкина) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1952
Сын: Киселев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Киселев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Федотова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Михайлович
Смерть
2012