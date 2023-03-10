Киселева (Ночевкина) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Ночевкина) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ночевка Петр Филиппович

Мать: Ночевкина Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1952

Сын: Киселев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Киселев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Федотова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Михайлович

Смерть
2012
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