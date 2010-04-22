Яковлев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Николай

Яковлев Николай

Место рождения

Новая Болотня, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.12.1953

Дата смерти

22.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Болотня, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.09.1976

Сын: Яковлев Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
16.10.1979

Сын: Яковлев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
29.08.1984

Сын: Яковлев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Галина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Галина Анатольевна

Смерть
22.04.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close