Яковлев Николай
Место рождения
Дата рождения06.12.1953
Дата смерти22.04.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1976
Мать ребёнка: Яковлева Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
16.10.1979
Сын: Яковлев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
29.08.1984
Сын: Яковлев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Галина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2010