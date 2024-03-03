Бортников Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти22.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Бортников Иван Федорович
Мать: Федора
Рождение ребёнка
10.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бортникова Ирина Федоровна
г. Змеиногорск Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверцева Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Бортникова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Бортникова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бортников Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Бортникова Ирина Федоровна
Смерть
22.09.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Смоленская область, деревня Спасс-липки