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Бортников Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

22.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Бортников Иван Федорович

Мать: Федора

Рождение ребёнка
10.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бортникова Ирина Федоровна

г. Змеиногорск Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверцева Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Бортникова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Бортникова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бортников Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Бортникова Ирина Федоровна

Смерть
22.09.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Смоленская область, деревня Спасс-липки
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