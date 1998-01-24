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Щербина Антон Алексеевич
Щербина Антон Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.1998
Пол
Мужской
Отец
Щербина Алексей Иванович
1970 г.р.
Мать
Щербина (Лукьянченко) Валентина Алексеевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1998
Отец:
Щербина Алексей Иванович
Мать:
Щербина Валентина Алексеевна
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