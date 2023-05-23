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Крогиус Дмитрий
Крогиус Дмитрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фон Крогиус Адольф
1842 г.р.
Мать
Фон Крогиус (Зедерштедт) Юлия
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Фон Крогиус Адольф
Мать:
Фон Крогиус Юлия
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