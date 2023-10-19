Волошен Иван Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошен Иван Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1913

Дата смерти

02.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1913

Отец: Сергей

Мать: не указана

Смерть
02.06.1994
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