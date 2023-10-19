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Волошен Иван Стефанович
Волошен Иван Стефанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.1913
Дата смерти
02.06.1994
Пол
Мужской
Отец
Сергей
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1913
Отец:
Сергей
Мать: не указана
Смерть
02.06.1994
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