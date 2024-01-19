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Марья Александрова

Место рождения

Приседкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Приседкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
В метрической книге 1875 года запись о бракосочетании: «Невеста Леонтьевского Глушицкого прихода деревни Приседкино…»
Рождение ребёнка
03.10.1877

Сын: Раев Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Раев Дмитрий Максимов

Залесье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
В период с 1908 по 1914 была смена фамилии: с «Максимов» на «Раев». Место жительства: Архангельская волость, деревня Залесье.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Раев Дмитрий Максимов

Рождение ребёнка
1884

Сын: Александр

Отец ребёнка: Раев Дмитрий Максимов

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Раева Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Раев Дмитрий Максимов

Смерть
Неизвестно
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