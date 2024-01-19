Марья Александрова
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
В метрической книге 1875 года запись о бракосочетании: «Невеста Леонтьевского Глушицкого прихода деревни Приседкино…»
Рождение ребёнка
03.10.1877
Сын: Раев Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Раев Дмитрий Максимов
Залесье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
В период с 1908 по 1914 была смена фамилии: с «Максимов» на «Раев». Место жительства: Архангельская волость, деревня Залесье.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Раев Дмитрий Максимов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Александр
Отец ребёнка: Раев Дмитрий Максимов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Раева Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Раев Дмитрий Максимов
Смерть
Неизвестно