Лепешкина (NN) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти07.07.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Протопопова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Логинович
Рождение ребёнка
25.03.1819
Сын: Лепешкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Логинович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лепёшкин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Логинович
Рождение ребёнка
29.05.1825
Сын: Лепёшкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Логинович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Медынцева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Логинович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.1831