Лепешкина (NN) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепешкина (NN) Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

07.07.1831

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Протопопова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Логинович

Рождение ребёнка
25.03.1819

Сын: Лепешкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Логинович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Лепёшкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Логинович

Рождение ребёнка
29.05.1825

Сын: Лепёшкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Логинович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Медынцева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Логинович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.1831
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