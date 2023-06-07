Борзова Меланья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Агафья Федорова
Отец ребёнка: Борзов Федор Тимофеев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Борзов Федор Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1844