Борзова Меланья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Меланья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Агафья Федорова

Отец ребёнка: Борзов Федор Тимофеев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Борзов Федор Тимофеев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Федор Тимофеев

Смерть
После 1844