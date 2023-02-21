Горматов Сидор Моисеевич
Место рожденияВыползово, 443543, Россия
Дата рожденияДо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
21.02.1871
Дочь: Зайцева Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Горматов Анна Трофимовна
Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горматов Анна Трофимовна
Подгоры, 443543, Россия
Смерть
Неизвестно
Выползово, 443543, Россия