Горматов Сидор Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматов Сидор Моисеевич

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Место рождения

Выползово, 443543, Россия

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
21.02.1871

Дочь: Зайцева Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Горматов Анна Трофимовна

Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горматов Анна Трофимовна

Подгоры, 443543, Россия
Смерть
Неизвестно
Выползово, 443543, Россия
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