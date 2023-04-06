Полуектова (Суровых) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуектова (Суровых) Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1993

Отец: Суровых Виктор

Мать: Лариса

Рождение ребёнка
23.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полуектов Николай

Рождение ребёнка
02.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полуектов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуектов Николай