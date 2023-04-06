Полуектова (Суровых) Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1993
Отец: Суровых Виктор
Мать: Лариса
Рождение ребёнка
23.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полуектов Николай
Рождение ребёнка
02.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полуектов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полуектов Николай