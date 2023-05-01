Данилова (Дегтярева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Дегтярев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Данилов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1944
Сын: Данилов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Заяц Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1950
Сын: Данилов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Хомутских Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Васильевич
Смерть
1988