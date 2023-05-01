Данилова (Дегтярева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова (Дегтярева) Анна Михайловна

Данилова (Дегтярева) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Дегтярев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Данилов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Данилов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Заяц Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1950

Сын: Данилов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Хомутских Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Васильевич

Смерть
1988