Гарбуз (Котельникова) Раиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1971
Дочь: Устинова Елена Александровна
Отец ребёнка: Гарбуз Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1980
Дочь: Деребизова Наталия Александровна
Отец ребёнка: Гарбуз Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно