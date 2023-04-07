Гарбуз (Котельникова) Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбуз (Котельникова) Раиса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1971

Дочь: Устинова Елена Александровна

Отец ребёнка: Гарбуз Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1980

Дочь: Деребизова Наталия Александровна

Отец ребёнка: Гарбуз Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбуз Александр Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Гарбуз Александр Иванович