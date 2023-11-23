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Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Григорьев

Мать: Варвара Алексеева

Федор Иванович (1797 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда Ивана Григорьевича. Дьячок Покровской церкви г.Романов-Борисоглебска. В 1831 году переведен в село По... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1820

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
11.02.1822

Дочь: Смирнова Мария Федорова

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Александр Федоров

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
13.11.1832

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
30.06.1835

Дочь: Ольга Федорова

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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