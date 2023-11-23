Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Григорьев
Мать: Варвара Алексеева
Федор Иванович (1797 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда Ивана Григорьевича. Дьячок Покровской церкви г.Романов-Борисоглебска. В 1831 году переведен в село По... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1820
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
11.02.1822
Дочь: Смирнова Мария Федорова
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Александр Федоров
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
13.11.1832
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
30.06.1835
Дочь: Ольга Федорова
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иоаннова
Смерть
Неизвестно