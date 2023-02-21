Куцевалова (Василенко) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти24.12.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1907
Сын: Куцевал Александр Васильевич
Отец ребёнка: Куцевалов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
02.05.1923
Сын: Куцевалов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Куцевалов Василий Матвеевич
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1968