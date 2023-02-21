Куцевалова (Василенко) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцевалова (Василенко) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

24.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1907

Сын: Куцевал Александр Васильевич

Отец ребёнка: Куцевалов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
02.05.1923

Сын: Куцевалов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Куцевалов Василий Матвеевич

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куцевалов Василий Матвеевич

Смерть
24.12.1968
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