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Городчиков Иван

Место рождения

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1941

Дочь: Заколюкина Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Городчикова Ольга Семеновна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городчиков Леонид Иванович

Мать ребёнка: Городчикова Ольга Семеновна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городчиков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Городчикова Ольга Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городчикова Ольга Семеновна

Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика